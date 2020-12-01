Кассовые аппараты для ФОПов: как Рада планирует урегулировать вопрос

Профильный комитет Верховной рады разработал законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков дал комитету соответствующее поручение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон наработали на базе тех законопроектов, которые были ранее зарегистрированы.

Разумков внес предложение включить проект в повестку дня и рассмотреть его по процедуре Ad hoc. Предложение поддержали 324 нардепа.

Рада приступила к рассмотрению закона.

Как писало РБК-Украина, сегодня в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов. Демонстранты направились маршем на Крещатик. После планируется акция под стенами Офиса президента.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также документом предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

Так, 17 ноября Верховная рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.