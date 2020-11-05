Рада приступила к рассмотрению бюджета-2021

Верховная рада приступила к рассмотрению государственного бюджета на 2021 год. Парламентарии рассмотрят законопроект №4000 в первом чтении.

Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков.

Рассмотрение документа состоится по полной процедуре.

В нашем материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год" мы писали, что в ходе доработки проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

Замглавы бюджетного комитета парламента Александр Трухин отмечал, что окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин.

Однако он не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит и добавил, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Напомним, эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В частности, завышенный план по доходам.

Исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук заявил, что доходы рассчитаны на крайне оптимистичных для бюджета показателях, в частности по инфляции - 7,3%. Он сказал, что экономика в мире "лишь немного пришла в себя", а когда закончится коронавирусная история пока неизвестно.