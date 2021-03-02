Рада назначила внеочередные выборы в пяти населенных пунктах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Внеочередные выборы Комарновского городского главы во Львовской области парламент назначил на 31 октября. За это проголосовали 332 нардепа.

Назначение внеочередных выборов Липовецкого городского главы в Винницкой области на эту же дату поддержали 337 парламентариев.

За назначение внеочередных выборов Теребовлянского городского главы в Тернопольской области на 31 октября проголосовали 319 депутатов Рады.

Внеочередные выборы Малолюбошанского сельского главы в Ровенской области ВР назначила на 31 октября 2021-го. За это проголосовали 327 нардепов.

Назначение внеочередных выборов Коларовского сельского главы в Запорожской области на 31 октября 2021 года поддержали 335 парламентариев.

Напомним, в конце января Рада не смогла назначить дату внеочередных выборов мэра Харькова. В парламент не прислали все нужные документы для процедуры.

Как писало РБК-Украина, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.