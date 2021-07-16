Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Верховная рада проголосовала за его назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Его считают близким к предыдущему шефу этого ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в Офисе президента избрали мирный путь транзита власти. Однако сам парламентарий эту привязку отрицал и заявлял, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Так, Монастырский присоединился к команде президента Владимира Зеленского еще в период президентской кампании.

Кроме того, 340 нардепов поддержали досрочное прекращение полномочий Монастырского как депутата ВР.

Как писало РБК-Украина, в четверг ВРУ уволила с должности главы МВД Арсена Авакова. Он находился на посту главы МВД более 7 лет. Аваков занимал должность министра в четырех правительствах и работал при правлении двух президентов.

Решение о своей отставке Аваков принял 13 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил.

Так, отставку Авакова с поста главы МВД поддержали более 290 парламентариев.

Больше о перестановке в руководстве МВД читайте в материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".