Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он был главой МВД более 7 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 291 парламентарий.
На посту министра внутренних дел он пережил смены нескольких премьеров и работал при двух президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.
Ранее во время конференции, посвященной второму году на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть отставку главы МВД в случае, если докажут невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году.
Напомним, Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.
Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на должность главы МВД.
Подробнее об отставке главы МВД и назначении нового министра читайте в нашем материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".