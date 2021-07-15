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Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 10:16
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра Фото: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Он был главой МВД более 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 291 парламентарий.

Народные депутаты поддержали отставку Авакова, который занимал пост министра более семи лет - с конца февраля 2014 года.

На посту министра внутренних дел он пережил смены нескольких премьеров и работал при двух президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Ранее во время конференции, посвященной второму году на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть отставку главы МВД в случае, если докажут невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году.

Напомним, Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.

Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Владимир Зеленский предложил Монастырского кандидатом на должность главы МВД.

Подробнее об отставке главы МВД и назначении нового министра читайте в нашем материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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отставка Арсен Аваков Верховная рада
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Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
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