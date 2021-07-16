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Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 12:22
Рада назначила Монастырского новым главой МВД Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Верховная рада проголосовала за его назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 271 парламентарий.

Кроме того, 340 нардепов поддержали досрочное прекращение полномочий Монастырского как депутата ВР.

После этого новоизбранный глава МВД принял присягу члена Кабинета министров.

Так, Монастырский присоединился к команде президента Владимира Зеленского еще в период президентской кампании.

Его считают близким к предыдущему шефу этого ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в Офисе президента избрали мирный путь транзита власти. Однако сам парламентарий эту привязку отрицал и заявлял, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Как писало РБК-Украина, в четверг ВРУ уволила с должности главы МВД Арсена Авакова. Он находился на посту главы МВД более 7 лет. Аваков занимал должность министра в четырех правительствах и работал при правлении двух президентов.

Решение о своей отставке Аваков принял 13 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил.

Так, отставку Авакова с поста главы МВД поддержали более 290 парламентариев.

Больше о перестановке в руководстве МВД читайте в материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский Верховная рада
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