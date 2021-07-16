Рада призначила Монастирського новим главою МВС

Народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ. Верховна рада проголосувала за його призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Його вважають близьким до попереднього шефа цього відомства Арсена Авакова. Цей зв'язок міг би стати зайвим підтвердженням того, що в Офісі президента обрали мирний шлях транзиту влади. Однак сам парламентарій цю прив'язку заперечував і заявляв, що до обрання в Раду бачився з колишнім міністром всього лише кілька разів.

Так, Монастирський приєднався до команди президента Володимира Зеленського ще в період президентської кампанії.

Як писало РБК-Україна, в четвер ВРУ звільнила з посади глави МВС Арсена Авакова. Він перебував на посаді глави МВС понад 7 років. Аваков займав посаду міністра в чотирьох урядах і працював при правлінні двох президентів.

Рішення про свою відставку Аваков прийняв 13 липня. Він написав заяву й оголосив про це на сайті МВС і на своїй сторінці в Facebook. Мотивацію екс-міністр не пояснив.

Так, відставку Авакова з посади голови МВС підтримали понад 290 парламентаріїв.

Більше про перестановку в керівництві МВС читайте в матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".