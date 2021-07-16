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Рада призначила Монастирського новим главою МВС

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 12:22
Рада призначила Монастирського новим главою МВС Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ. Верховна рада проголосувала за його призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 271 парламентарій.

Крім того, 340 нардепів підтримали дострокове припинення повноважень Монастирського як депутата ВР.

Після цього новообраний глава МВС склав присягу члена Кабінету міністрів.

Так, Монастирський приєднався до команди президента Володимира Зеленського ще в період президентської кампанії.

Його вважають близьким до попереднього шефа цього відомства Арсена Авакова. Цей зв'язок міг би стати зайвим підтвердженням того, що в Офісі президента обрали мирний шлях транзиту влади. Однак сам парламентарій цю прив'язку заперечував і заявляв, що до обрання в Раду бачився з колишнім міністром всього лише кілька разів.

Як писало РБК-Україна, в четвер ВРУ звільнила з посади глави МВС Арсена Авакова. Він перебував на посаді глави МВС понад 7 років. Аваков займав посаду міністра в чотирьох урядах і працював при правлінні двох президентів.

Рішення про свою відставку Аваков прийняв 13 липня. Він написав заяву й оголосив про це на сайті МВС і на своїй сторінці в Facebook. Мотивацію екс-міністр не пояснив.

Так, відставку Авакова з посади голови МВС підтримали понад 290 парламентаріїв.

Більше про перестановку в керівництві МВС читайте в матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".

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