Рада снова хочет изменить закон о госслужбе: что предлагается

Верховная рада приняла за основу изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект №4361 предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 268 парламентариев.

Это касается следующих категорий лиц:

адвокатов;

нотариусов;

арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Авторы документа рассчитывают, что принятие закона улучшит качественный состав государственных служащих.

Напомним, Рада планирует возобновить конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.

В конце апреля Кабинет министров изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина, а именно отменил конкурсы.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля парламент принял за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. Документ содержал норму об отмене таких конкурсов.