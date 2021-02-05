Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується

Верховна рада схвалила за основу зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроект №4361 пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 268 парламентарів.

Це стосується наступних категорій осіб:

адвокатів;

нотаріусів;

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Автори документу розраховують, що схвалення закону покращить якісний склад державних службовців.

Нагадаємо, Рада планує відновити конкурси на зайняття посад державних службовців. Народні депутати схвалили відповідний законопроект №4531.

В кінці квітня Кабінет міністрів змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину, а саме скасував конкурси.

Як писало РБК-Україна, 13 квітня парламент прийняв за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 через ситуацію з коронавірусом. Документ містив норму про скасування таких конкурсів.