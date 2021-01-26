Рада допустила в Украину иностранных военных на обучение

Верховная рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. ВР поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 325 нардепов.
На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тысячи гривен.
Речь идет об участии в:
Напомним, ранее комитет рекомендовал ВР принять этот закон за основу и в целом.
Как писало РБК-Украина, в 2020 году на финансирование учений в Украине выделили 63 824 300 гривен.
Так, закон о допуске иностранных военных на учения в Украину в 2020 году Рада приняла в начале марта.