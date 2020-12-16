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Зеленский просит Раду допустить в Украину иностранных военных на учения в 2021

Новина українською → Украина, Среда 16 декабря 2020 17:39
Зеленский просит Раду допустить в Украину иностранных военных на учения в 2021 Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду разрешить допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. Соответсвующий законопроект он зарегистрировал в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроект зарегистрирован под №4499. Последний этап прохождения - обрабатывается в комитете.

Речь идет об участии в:

  • украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",
  • украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",
  • украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",
  • украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",
  • украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",
  • украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",
  • украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины в 2021 году, закладывают 38 559,44 тысячи гривен. Учения будут финансироваться в пределах ассигнований Министерства обороны по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Напомним, в 2020 году на финансирование учений в Украине выделили 63 824 300 гривен.

Как писало РБК-Украина, закон о допуске иностранных военных на учения в Украину в 2020 году Рада приняла в начале марта.

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