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Украина может попросить Байдена вернуть должность спецпредставителя

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 17:11
Украина может попросить Байдена вернуть должность спецпредставителя Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Официальный Киев может попросить новую администрацию Белого дома вернуть должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Должность была упразднена после увольнения дипломата Курта Волкера.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, передает сайт президента.

Сообщается, что Жовква не исключает восстановления этой должности после того, как новый президент США получит властные полномочия.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах нормандского формата, формально не принимая в нем участия", - отметил Жовква.

Отметим, согласно промежуточным результатам выборов в США, в гонке лидирует демократ Джо Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще зимой 2020 года во время визита госсекретаря США Майка Помпео просил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе.

Должность спецпредставителя занимал только дипломат Курт Волкер. Он ушел в отставку в сентябре 2019 года после двух лет работы. В этот период действовал так называемый формат Волкер-Сурков, в рамках которого тема Донбасса обсуждалась с Владиславом Сурковым - помощником президента России Владимира Путина.

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