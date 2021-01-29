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У Путина исключили присоединение Донбасса: вопрос не стоит на повестке дня

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян включить оккупированные части Донецкой и Луганской областей в состав России.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (о присоединении Донбасса, - ред.) на повестке дня не стоит", - заявил Песков.

Напомним, в эти дни в оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием, в том числе, российских политиков и пропагандистов. На форуме приняли доктрину "Русский Донбасс", которая предполагает захват всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Отметим, летом 2020 года у Путина уже заявляли, что не знают о шагах в сторону еще большего сближения России с оккупированным Донбассом. Это стало реакцией на заявление бывшего главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Бородая о том, что отдельные районы в скором времени якобы будут присоединены к России.

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