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Путин: против России готовят провокации, связанные с COVID

Автор: РБК-Украина

Против Российской Федерации якобы готовятся провокации, связанные с борьбой против COVID. По крайней мере, такая информация есть в Кремле.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Поставить, например, под сомнение наши достижения в медицине, в борьбе с коронавирусом", - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, многие страны готовы сотрудничать с Россией.

"Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринимается - благодарю за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны - по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере", - подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, Россию якобы по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. При этом речь идет "о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие".

"(чтобы, - ред.) в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что США угрожают санкциями против газопровода "Северный поток-2" из-за Украины.

Он также выступил с резким осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияпровокации
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