Путин: против России готовят провокации, связанные с COVID

"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Поставить, например, под сомнение наши достижения в медицине, в борьбе с коронавирусом", - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, многие страны готовы сотрудничать с Россией.

"Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринимается - благодарю за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны - по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере", - подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, Россию якобы по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. При этом речь идет "о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие".

"(чтобы, - ред.) в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - подчеркнул Путин.