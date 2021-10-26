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Уничтожили орудия боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar

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Вторник 26 октября 2021 21:53
Уничтожили орудия боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar Фото: военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar (НИИ ВС ВВТ, Facebook)
Автор: Сергей Пышкин

На Донбассе украинские военные впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар". Апарт успешно уничтожил орудие пророссийских боевиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

26 октября с начала обстрелов на Донбассе, ОБСЕ выдвинуло требование к боевикам Российской Федерации о прекращении огня и направило ноту дипломатическим каналам. Однако, оккупанты никоим образом на это не отреагировали.

Чтобы заставить врага прекратить огонь - главнокомандующий ВСУ отдал приказ применить "Байрактар".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом российско-оккупационных войск", - пишет пресс-служба.

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