Уничтожили орудия боевиков. Военные на Донбассе впервые применили беспилотник Bayraktar

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

26 октября с начала обстрелов на Донбассе, ОБСЕ выдвинуло требование к боевикам Российской Федерации о прекращении огня и направило ноту дипломатическим каналам. Однако, оккупанты никоим образом на это не отреагировали.

Чтобы заставить врага прекратить огонь - главнокомандующий ВСУ отдал приказ применить "Байрактар".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом российско-оккупационных войск", - пишет пресс-служба.