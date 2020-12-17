Путин об отравлении Навального: если бы хотели, довели до конца

Президент России Владимир Путин опровергает причастность спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, если бы Навального хотели отравить, то довели бы это до конца.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

В частности, он заявил, что последнее расследование о причастности Федеральной службы безопасности (ФСБ) к отравлению Навального является вбросом.

"Мы прекрасно понимаем, что это такое… Это легализация материалов американских спецслужб. Что мы не знаем, что они геолокацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов", - заявил Путин.

По его мнению, это означает, что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб.

"Если и это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию", - добавил Путин.

Он также назвал обвинения спецслужб "трюком", цель которого - атака на первых лиц государства.

Напомним, ранее вышло журналистское расследование о том, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Журналисты пришли к такому выводу, отследив перемещение и телефонные звонки ФСБ-шников.

Также ранее у Путина опровергли информацию о попытке повторно отравить Навального в больнице Омска.

Инцидент с оппозиционером произошел в августе. По заключению западных лабораторий, Навального отравили ядом "Новичок".