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Навальный о покушении на него: Путин руководит этой ситуацией

Новина українською → Москва, Вторник 15 декабря 2020 10:50
Навальный о покушении на него: Путин руководит этой ситуацией Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что президент России Владимир Путин руководил покушением на него. Само покушение было устроено сотрудниками ФСБ.

Об этом российский политик заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, эту операцию ФСБ осуществляла как государственную задачу.

"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ", - заявил Навальный.

Он считает, что директор ФСБ Александр Бортников не сделал бы этого без приказа Путина, потому что "это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу".

Напомним, в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais говорится о том, что к отравлению Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

Ранее Times со ссылкой на источники в западной разведке заявил, что Навального пытались повторно отравить, когда он уже находился в больнице Омска.

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