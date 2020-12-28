Прокуроры не пришли на заседание: избрание меры пресечения Татарову перенесли

Высший антикоррупционный суд Украине перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения замглаве Офиса президента Олегу Татарову. Заседание перенесли на 30 декабря, на 10:00.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд перенес заседание, поскольку в суд не пришли прокуроры. Татаров с двумя защитниками согласились на эту дату.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров временно прекратил полномочия на время следствия. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в причастности к коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Следствие утверждает, что, работая в строительной компании "УкрБуд", он мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Татаров был назначен в Офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление.