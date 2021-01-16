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Прокуратура открыло дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова

Автор: Александр Белоус

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова. Расследуется служебная халатность.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народу" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.

Как отметила депутат, производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. "Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - сообщила она.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность, - ред.)", - говорится в ответе прокуратуры, который разместила Мустафаева.

Как сообщало РБК-Украина, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

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Новости Украины Геннадий КернесХарьковПрокуратура