Преступления против народа Украины: за четыре года в Гаагу направили 15 сообщений

За четыре года в Международный уголовный суд направили 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины. Количество преступлений, связанных с вооруженным конфликтом по Украине, превышает 20 тысяч.

Об этом сообщила в своем видеообращении генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, расследуется около 5 тысяч производств из-за преступлений, связанных с вооруженным конфликтом по Украине.

"Они (прокурора, - ред.) совместно с международными неправительственными организациями, начиная с 2016 года, направили в Международный уголовный суд в общем 15 информационных сообщений о наиболее тяжких преступлениях, которые совершаются против украинского народа", - говорится в заявлении.

Также, по словам генпрокурора, на уровне Департамента прокурорами сообщено о подозрении 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине.

Отметим, представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что Международный уголовный суд не будет инкриминировать в отношении украинской стороны какие-то дела.