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Пожизненное за коррупцию: Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса

Автор: РБК-Украина

На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума и не будет профинансирован за счет государственных средств.

Подробнее об инициативе президента читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

В частности, в Офисе президента рассматривают проведение опроса в форме экзитпола, когда волонтеры в палатках возле избирательных участков предложат людям заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов "да"/"нет". Ожидается, что будет напечатано 5 млн бюллетеней.

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