ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разумков о всенародном опросе: это не может быть репетицией референдума

Новина українською → Киев, Среда 14 октября 2020 13:02
Разумков о всенародном опросе: это не может быть репетицией референдума Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума. А его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.

Об этом на брифинге заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на сегодня Радой дополнительных средств на опросы не предусмотрено, как и не было законов, которые разрешали бы их проведение с привлечением Центральной избирательной комиссией.

"Это может происходить за границами избирательного участка, как любая другая инициатива… как экзит-полл", - отметил Разумков.

По его мнению, нельзя называть этот опрос репетицией референдума.

"Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум - это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы", - подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросом общественного мнения.

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика опрос референдум Дмитрий Разумков
NEWS
На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь
Надежда Собенкоредактор ленты новостей На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь
DAILY
В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией