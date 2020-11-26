Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота протеста. Причиной назвали серию "антибелорусских акций" возле посольства, которое находится в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали украинского посла.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что "деятельность радикальных элементов" у здания дипломатической миссии в Киеве создает угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства.

Напомним, в августе в Киеве проходили протесты под зданием посольства Беларуси. Тогда произошли столкновения между участниками и полицией, правоохранители задержали нескольких человек и составили административные протоколы в отношении пяти лиц.

Также в сентябре в Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.

Отметим, семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".