Послу Украины в Беларуси вручили ноту протеста

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручена нота протеста. Причиной назвали серию "антибелорусских акций" возле посольства, которое находится в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали украинского посла.
"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине", - говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что "деятельность радикальных элементов" у здания дипломатической миссии в Киеве создает угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства.
Напомним, в августе в Киеве проходили протесты под зданием посольства Беларуси. Тогда произошли столкновения между участниками и полицией, правоохранители задержали нескольких человек и составили административные протоколы в отношении пяти лиц.
Также в сентябре в Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.
Отметим, семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".