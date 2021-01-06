UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Помпео: хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине

Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хотел бы добиться большего успеха в Украине при призидентстве Дональда Трампа. Однако США пытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих со стороны России.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, которое опубликовали на сайте Госдепа.

На вопрос о том, есть ли у дипломата надежда на то, что в конечном итоге русские уйдут с востока Украины или вернут Крым, Помпео ответил, что ситуация "довольно заморожена".

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом", - сказал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что США приложили усилия, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а также предоставили Украине летальное оборонное оборудование.

"Мы сделали для них (украинцев, - ред.) правильные вещи.... Но, тем не менее, на юго-востоке Украины все еще существует конфликт - мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса". - сказал Помпео.

РБК-Украина писало, что бюджет США на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября) предусматривает 290 млн долларов на противодействие влиянию России, а также помощь Украине на 250 млн долларов.

Ранее США призвали Россию прекратить агрессию на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Майк Помпео