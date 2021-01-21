"Политическое шарлатанство": Кравчук о передаче пленных Медведчуку

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук отреагировал на возможную передачу пленных народному депутату Виктору Медведчуку. Он призвал не спекулировать на человеческом горе.

Об этом Кравчук заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, есть схема обмена пленными, как и подгрупа в украинской делегации ТКГ, которую возглавляет Галина Третьякова.

"Я задаю вопрос: Медведчук - это государство? Если у него есть своя территория в Украине или собственная дача, он может туда забирать кого угодно", - заявил он.

Кравчук заявил, что если у России есть желание обмена, то нужно это решать на государственном уровне, а не на частном.

"Я это расцениваю просто как политическое шарлатанство, которое никак не причастно к решению вопроса", - заявил глава украинской делегации.

МИД раскритиковал передачу пленных Медведчуку

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение о передаче пленных нардепу Виктору Медведчуку грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", - говорилось в заявлении.

Напомним, в январе боевики заявили, что передадут Украине пленных. Украинский омбудсмен после этого сообщила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.