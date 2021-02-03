Верховная рада сделала шаг к запуску Бюро экономической безопасности. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3959-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 239 парламентариев.

В Кодексе об административных нарушениях определяется ответственность работников бюро, которые имеют специальные звания, за административные правонарушения по дисциплинарным уставам.

Вводится и административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к ведомству.

В Уголовном кодексе хотят предусмотреть ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного преступления, расследование которого отнесено к компетенции БЭБ.

"Определение отдельного состава преступления о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость позволит эффективно расследовать факты хищения или завладения бюджетными средствами в виде налога на добавленную стоимость, а также позволит избежать противоречия между правоохранительными органами при определении составов преступлений по статье 191 Уголовного кодекса", - указано в пояснительной записке.

В Уголовном процессуальном кодексе:

определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности;

исключается такой субъект уголовного производства как "орган, осуществляющий контроль за соблюдением налогового законодательства" и вводится новый субъект - БЭБ;

закреплены полномочия для осуществления оперативными подразделениями бюро негласных следственных (розыскных) действий, а также предлагаются другие изменения для надлежащего предварительного расследования уголовных преступлений, отнесенных к подследственности БЭБ.

Напомним, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн ​​гривен.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Так, в начале сентября 2020-го парламент одобрил этот закон за основу.