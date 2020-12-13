Соглашение об "открытом небе" с ЕС Украина может подписать уже в феврале

Украина может подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским союзом уже 11 февраля. Это должно произойти на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире "Прямой".

Она отметила, что на момент заседания Совета ассоциации со стороны Украины все процедуры для подписания соглашения об "открытом небе" будут завершены.

"Само подписание также зависит от Европейской комиссии. Если успеем процедурно, то Соглашение об "открытом небе" подпишем на Совете ассоциации", - прокомментировала вице-премьер.

По словам Стефанишиной, данное соглашение - это свободная конкуренция, создание нового рынка, увеличение доступа к пятисотмиллионному рынку авиаперевозок ЕС, более дешевые билеты и больше рейсов.

"Авиаперевозки станут доступным видом транспорта. А, учитывая, что у нас есть безвиз, это позволит увеличить контакты между людьми и перелеты между ЕС и Украиной", - подчеркнула министр.

При этом соглашение об Общем авиапространстве подобно Соглашению об ассоциации. Оно содержит большое количество обязательств. По словам вице-премьера, Украина должна серьезно пересмотреть свое законодательство, правила безопасности полетов и защиты прав потребителей.

Напомним, в феврале Украина рассчитывала на подписание соглашения с Европейским союзом об "открытом небе" до конца 2020 года.

Как писало РБК-Украина, 14 февраля 2020 года Украина и США завершили все юридические формальности для вступления в силу договора об "открытом небе".