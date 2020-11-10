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Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана достижения мира на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

В режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Политическая подгруппа обсуждает план достижения мира на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сегодня стороны обсуждают обеспечение передвижения граждан Украины из КПВВ, обмен пленными, разработку мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

"Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л. Кравчуком", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Напомним, в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что собой представляет план по достижению мира на Донбассе.

У президента России Владимир Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. В Кремле считают, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

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