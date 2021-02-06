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Первый этап реформы существенно приблизил ВСУ к совместимости с НАТО, - Таран

Новина українською → Украина, Суббота 06 февраля 2021 16:13
Первый этап реформы существенно приблизил ВСУ к совместимости с НАТО, - Таран Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран заявил, что первый этап реформирования Вооруженных сил существенно приблизил их к получению совместимости с НАТО. В рамках реформы были созданы новые органы военного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о таких органах:

  • Командование объединенных сил,
  • Командование медицинских сил,
  • Командование сил поддержки,
  • Командование войск связи и кибернетической безопасности.

"Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходов НАТО", - указано в сообщении.

Таран отметил, что сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между МОУ и Генеральным штабом в соответствии с типичными демократическими принципами.

"Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб - отвечать за ее реализацию и отчитываться министерству", - сказал глава министерства.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретится с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Как писало РБК-Украина, недавно президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью спросил лидера США Джо Байдена: почему Украина до сих пор не в НАТО.

Кроме того, на днях в МОУ анонсировали проведение реформы в ВСУ, которая приблизит Украину к получению Плана действий относительно членства в НАТО.

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