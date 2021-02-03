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Шмыгаль во вторник встретится с генсеком НАТО

Новина українською → Киев, Среда 03 февраля 2021 15:17
Шмыгаль во вторник встретится с генсеком НАТО Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 9 февраля, совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там украинский премьер встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится на сайте НАТО.

"Генсек НАТО Столтенберг встретится с премьер-министром Украины Шмыгалем во вторник, 9 февраля 2021 года, в штаб-квартире НАТО", - сообщили в Альянсе.

Ожидается, что Шмыгаль и Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Брифинг планируется в 17:45 по киевскому времени.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью спросил лидера США Джо Байдена: почему Украина до сих пор не в НАТО.

Кроме того, на днях в Министерстве обороны анонсировали проведение реформы в ВСУ, которая приблизит Украину к получению Плана действий по членству в НАТО.

Добавим, на этой неделе в Черном море состоялись совместные военные учения Украины и США в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

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