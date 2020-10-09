Перемирие в Нагорном Карабахе могут согласовать сегодня-завтра, - AFP

Прекращение острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе может быть согласовано в ближайшее время. Объявить перемирие между Азербайджаном и Арменией могут уже сегодня вечером.

Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции.

"Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно", - заявили AFP в Елисейском дворце.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, это должно проходить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Сегодня министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут консультации в Москве. Будут обсуждаться вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что решение о прекращении огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Это должно быть совместное решение, которое будет выполнятся на месте.

"Основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле", - подчеркнул Алиев.