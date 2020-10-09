Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху, - Пашинян

Армения готова к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Урегулирование конфликта должно проходить в рамках минской группы.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Межправительственного Евразийского совета в Ереване.

"Мы верны принципу мирного урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран сопредседателями минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

Алиев также отмечал, что военные действия прекратятся лишь после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Также РБК-Украина писало, что Армения готова пойти на уступки Азербайджану для урегулирования конфликта в Карабахе.

Отметим, боевые между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил свою независимость. Азербайджан не признает Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.