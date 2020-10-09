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Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху, - Пашинян

Новина українською → Ереван, Пятница 09 октября 2020 12:36
Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху, - Пашинян Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Игорь Литвиненко

Армения готова к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Урегулирование конфликта должно проходить в рамках минской группы.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Межправительственного Евразийского совета в Ереване.

"Мы верны принципу мирного урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран сопредседателями минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

Իմ խոսքը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին։

Իմ խոսքը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին։

Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

Алиев также отмечал, что военные действия прекратятся лишь после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Также РБК-Украина писало, что Армения готова пойти на уступки Азербайджану для урегулирования конфликта в Карабахе.

Отметим, боевые между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил свою независимость. Азербайджан не признает Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

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