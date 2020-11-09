Переходный совет призвал Трампа готовиться к передаче власти Байдену

Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену. Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA).

Об этом сообщает Associated Press.

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - говорится в заявлении переходного совета.

Соответствующее заявление было подписано главой администрации Белого дома республиканца Джорджа Буша-младшего Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме Пенни Прицкером.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.

Также РБК-Украина писало, что зять и ближайший помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.