Передача дел из ОАСК в Верховный суд может заблокировать его работу, - глава ВС

Передача дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд может полностью заблокировать его работу. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская, говорится в материале РБК-Украина "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

"Для Кассационного административного суда это означает увеличение нагрузки как минимум на четверть, а для Большой палаты - в три раза, что полностью заблокирует ее деятельность", - считает Данишевская.

В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.