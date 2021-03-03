UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Передача дел из ОАСК в Верховный суд может заблокировать его работу, - глава ВС

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Передача дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд может полностью заблокировать его работу. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская, говорится в материале РБК-Украина "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

"Для Кассационного административного суда это означает увеличение нагрузки как минимум на четверть, а для Большой палаты - в три раза, что полностью заблокирует ее деятельность", - считает Данишевская.

В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.

Ранее РБК-Украина писало, что проблемы с законопроектом об ОАСК могут возникнуть еще на стадии его принятия.

Также сообщалось, что в Совете судей выступили против передачи дел от ОАСК в Верховный Суд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховный суд
Читайте также
Сокращение полномочий Окружного админсуда Киева: детали законопроекта Зеленского
Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного админсуда Киева
Прогноз погоды