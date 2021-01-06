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Пенс заявил, что не может отклонить голоса выборщиков в спорных штатах США

Новина українською → Вашингтон, Среда 06 января 2021 20:33
Пенс заявил, что не может отклонить голоса выборщиков в спорных штатах США Фото: Майк Пенс (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Конгресс США начал заседание по утверждению результатов выборов президента США

Вице-президент США Майк Пенс заявил о невозможности отклонить голоса выборщиков за президента США в спорных штатах. Ранее его склонял к таким действиям президент Дональд Трамп.

Об этом Пенс заявил во время заседания Когресса США по утверждению результатов выборов президента, передает CNN.

Он отметил, что заседание Конгресса может затянуться на много часов. При этом вице-президент заявил, что будет соблюдать все процедуры по оспариванию итогов выборов в отдельных штатах.

"Некоторые считают, что в качестве вице-президента я должен в одностороннем порядке принять или отклонить голоса выборщиков. Другие считают, что голоса выборщиков никогда не следует оспаривать на совместном заседании Конгресса. После тщательного изучения нашей конституции, наших законов и нашей истории, я считаю, что ни одна из этих точек зрения не верна", - заявил Пенс.

Ранее президент Дональд Трамп призывал Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов.

Напомним, сегодня, 6 января, в США на заседании Конгресса Палата представителей и Сенат должны утвердить результаты выборов президента. По предварительным результатам, победу одержал Джо Байден.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

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