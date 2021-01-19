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Пагубное влияние на Европу: США объяснили санкции против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство США в Украине объяснило введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне считают, что Россия будет использовать газопровод для давления на Западную Европу.

Об этом говорится на сайте американского посольства.

Как пояснили в дипломатическом представительстве, завершение газопровода "Северный поток-2" позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины. По мнению США, это лишит Украину "жизненно важных доходов" и сделает ее более уязвимой для дальнейшей агрессии со стороны России.

"При этом Россия использовала бы природные ресурсы как инструмент политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Сегодняшнее объявление санкций демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать этому инструменту российского принуждения", - заявили в посольстве.

В посольстве подчеркнули, что США продолжат работать с союзниками для создания в Европе надежной и диверсифицированной сети энергоснабжения, которая бы не подрывала коллективной безопасности.

Напомним, в Украине надеются, что новые американские санкции еще больше усложнят завершения строительства "Северного потока".

Добавим, в Министерстве финансов Украины заявили, что после запуска "Северного потока-2" украинский бюджет ежегодно будет получать полтора миллиарда долларов убытков.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции