ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба, - Резников

Оккупированный Донбасс на сегодня находится на грани экологической катастрофы международного масштаба. Территориям грозит загрязнение воздуха, воды и почвы.

Об этом на брифинге для стран ООН заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, загрязнение происходит из-за взрывов большого количества боеприпасов и затопления шахт. Кроме того, существует угроза радиационного загрязнения, поскольку оккупационная власть два года назад прекратила откачку воды с шахты "Юнком", где в 1979 году проходили ядерные испытания. Считается, что загрязненная радиацией воды уже подступает к питьевым горизонтам.

"Украина обратилась к МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях. До 2014 года там находилось более 1 000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли экспертов российские оккупационные войска", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что на других закрытых шахтах тоже перестали откачивать воду, а на работающих нарушаются экологические нормы.

Кроме того, что касается Крыма, то на полуостров за семь лет переселили дополнительно 500 000 человек. Резкий рост население и большое военное строительство привело к варварской эксплуатации водных ресурсов и перебоям в водоснабжении, а также уничтожению уникальной экосистемы Крыма.