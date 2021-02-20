Россия превратила Крым и ОРДЛО в большую тюрьму "Изоляция", - Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в одну большую тюрьму "Изоляция" . В частности. Резников напомнил о критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.

Об этом говорилось на брифинге Резникова для стран ООН, передает корреспондент РБК-Украина.

"Больше всего граждане Украины обеспокоены тем, что временно оккупированные территории - и Крым и отдельные районы Донбасса - по сути, превращены Россией в одну большую тюрьму "Изоляция", где содержатся наши соотечественники. Без прав, без защиты, без помощи", - сказал он.

Резников напомнил, что несколько дней назад в оккупированном Крыму российские силовики снова провели серию незаконных арестов, а в целом в следствие российского террора в Крыму около 200 детей "стали сиротами при живых родителях".

Вице-премьер привел еще один пример российского террора, а именно - блокирование пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму.

"Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. Зато Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемый участок границы на Донбассе не прекращается. Так же не прекращается сообщения российских регионов с Крымом", - подчеркнул министр.

Кроме того, Резников сделал акцент на критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. На оккупированных территориях Донбасса наблюдается самая высокая в мире летальность от COVID-19.

"Подчеркиваю - самая высокая в мире. В ноябре-декабре 2020 года этот показатель составлял 11%. Погибал каждый 9 из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит", - рассказал он.

Вице-премьер добавил, что системные нарушения международного гуманитарного права со стороны России подрывают процесс урегулирования.