ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия превратила Крым и ОРДЛО в большую тюрьму "Изоляция", - Резников

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 14:45
Россия превратила Крым и ОРДЛО в большую тюрьму "Изоляция", - Резников Фото: Алексей Резников (t.me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в одну большую тюрьму "Изоляция". В частности. Резников напомнил о критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.

Об этом говорилось на брифинге Резникова для стран ООН, передает корреспондент РБК-Украина.

"Больше всего граждане Украины обеспокоены тем, что временно оккупированные территории - и Крым и отдельные районы Донбасса - по сути, превращены Россией в одну большую тюрьму "Изоляция", где содержатся наши соотечественники. Без прав, без защиты, без помощи", - сказал он.

Резников напомнил, что несколько дней назад в оккупированном Крыму российские силовики снова провели серию незаконных арестов, а в целом в следствие российского террора в Крыму около 200 детей "стали сиротами при живых родителях".

Вице-премьер привел еще один пример российского террора, а именно - блокирование пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму.

"Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. Зато Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемый участок границы на Донбассе не прекращается. Так же не прекращается сообщения российских регионов с Крымом", - подчеркнул министр.

Кроме того, Резников сделал акцент на критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. На оккупированных территориях Донбасса наблюдается самая высокая в мире летальность от COVID-19.

"Подчеркиваю - самая высокая в мире. В ноябре-декабре 2020 года этот показатель составлял 11%. Погибал каждый 9 из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит", - рассказал он.

Вице-премьер добавил, что системные нарушения международного гуманитарного права со стороны России подрывают процесс урегулирования.

Напомним, Резников рассказал странам ООН, что сотни тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе.

Кроме того, Резников призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, потому что она уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Крым Алексей Резников изоляция ОРДЛО
NEWS
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ