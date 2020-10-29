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Опубликовано распоряжение КМУ о возобновлении системы е-декларирования

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Правительство поручило Национальному агентству по предотвращению коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем сайте к публичной части Единого госреестра деклараций.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок согласно требованиям закона "О предотвращении коррупции".

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Кроме того, госорганы и органы местного самоуправления должны обеспечить:

  • непосредственный автоматизированный доступ НАПК к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, администратором которых они являются;

  • пользование НАПК государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами;

  • предоставление информации, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК

Напомним, соответствующее распоряжение было принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось 29 октября.

Как писало РБК-Украина, недавно КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и системы е-деклараций.

Сегодня на экстренном заседании СНБО президент Владимир Зеленский пообещал возобновить работу электронного декларирования, несмотря на решение КСУ.

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