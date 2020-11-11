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Опрос Зеленского: ОАСК вернул истцу заявление об отмене результатов

Автор: Юлия Струк

Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Истец нарушил правила объединения исковых требований.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Исковые требования, предъявленные истцом к президенту, подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции, тогда как исковые требования к политической партии должны рассматриваться в другом суде, следовательно, истцом объединены в исковом заявлении требования, подсудные разным судам", - отмечается в сообщении.

На основании этого ОАСК пришел к выводу о возвращении иска на основании п.6 ч.4 ст. 169 Кодекса административного судопроизводства.

Напомним, ранее стало известно, что в Окружной админсуд Киева поступил иск к Зеленскому и политической партии "Слуга народа". Истец просил суд признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.

Как писало РБК-Украина, в партии "Слуга народа" заявили, что результаты опроса президента обнародуют в ближайшее время. Опрос провели в день местных выборов 25 октября.

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