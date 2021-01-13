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Он опасен для США: Пелоси настаивает на импичменте Трампа

Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на необходимости объявления импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Она назвала Трампа угрозой для Соединенных Штатов.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отметила Пелоси во время дебатов в Палате представителей, именно 45-й президент спровоцировал беспорядки возле Капитолия, которые привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.

"Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом", - заявила она.

Пелоси отметила, что объявление импичмента Трампу поможет спасти США.

"Это конституционный способ, гарантирующий, что страна будет спасена от человека, который был решительно настроен разрушить то, что нам дорого", - сказала она.

Напомним, сегодня в Палате представителей Конгресса США началось обсуждение вопроса объявления импичмента Трампу. Голосование за импичмент должно произойти между около 23:00 по киевскому времени.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отказались созвать заседание Сената для рассмотрения импичмента Трампа до инаугурации нового президента Джо Байдена. То есть импичмент сенаторы рассмотрят не раньше 20 января.

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