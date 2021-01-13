ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конгресс США начал обсуждение резолюции об импичменте Трампа

Новина українською → Вашингтон, Среда 13 января 2021 19:41
Конгресс США начал обсуждение резолюции об импичменте Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Палате представителей США, нижней палате Конгресса, согласовали процедуру обсуждения резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. Через несколько часов планируется голосование по самой резолюции.

Об этом сообщает CNN.

Голосование за сам документ должно состояться между 22 и 23:00 по киевскому времени (15-16:00 по времени Вашингтона).

В ближайше два-три часа в Палате представителей пройдут дебаты касательно резолюции. В самом документе обвинение для Трампа только по одному пункту - подстрекательство к мятежу.

Ранее сообщалось, что статьи об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа будут незамедлительно переданы в Сенат.

Рассматривать импичмент начали после того, как вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-й поправки в Конституцию относительно Трампа. Эта поправка позволила бы отстранить от власти 45-го президента до инаугурации Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Дональд Трамп
NEWS
Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна
DAILY
"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам