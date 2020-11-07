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Окружение Трампа советует ему готовиться к поражению на выборах, - WP

Автор: Анастасия Рокитна

Окружение действующего президента США Дональда Трампа советует ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы. Однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится.

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Об этом сообщает The Washington Post.

В последние два дня советники Трампа обсуждают с ним возможность поражения на выборах. Источники издания сообщают, что Трамп, в случае проигрыша, скорее всего, не будет признавать его в традиционном формате.

"Если он проиграет, добавили эти люди (источники издания, - ред.), они ожидают того, что Трамп продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа на выборах была украдена", - пишет издание.

По информации The Washington Post, окружение Трампа в настоящий момент разделено на два лагеря. Члены семьи Трампа, входящие в один из них, полагают, что он все еще может выиграть, и ему необходимо продолжать добиваться победы. Другая, более многочисленная группа советников и членов республиканской партии, убеждена, что выборы проиграны.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

Ранее Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах.

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