ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден не должен объявлять о победе, - Трамп

Новина українською → Суббота 07 ноября 2020 01:29
Байден не должен объявлять о победе, - Трамп Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что судебные разбирательства только начинаются.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!" - написал он.

Напомним, по результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.

Ранее Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах.

РБК-Украина писало, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика выборы Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы