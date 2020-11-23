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Очередные переговоры по Донбассу пройдут завтра: что обсудят в ТКГ

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 16:56
Очередные переговоры по Донбассу пройдут завтра: что обсудят в ТКГ Фото: глава украинской делегации Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 24 ноября, стартуют очередные переговоры по Донбассу на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Переговоры в формате видеоконференций продлятся в течение двух дней.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что завтра пройдут заседания подгрупп, предполагается, что они обсудят следующие темы:

  • политическая подгруппа - "План совместных шагов";
  • гуманитарная - открытие КПВВ, обмен пленными;
  • безопасности - соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК;
  • экономическая - выплата пенсий, социальной помощи.

Также сообщается, что 25 ноября пройдет общее заседание на уровне руководителей делегаций.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель. В частности, представитель так называемой "Луганской народной республики" Владислав Дейнего заявил, что этот вопрос согласует ТКГ.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович раскрыл ключевую идею плана "Б" по Донбассу. Это - введение миротворческого контингента, и украинская сторона фактически нашла способ обеспечить этот вариант.

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