Очередные переговоры по Донбассу пройдут завтра: что обсудят в ТКГ

Завтра, 24 ноября, стартуют очередные переговоры по Донбассу на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Переговоры в формате видеоконференций продлятся в течение двух дней.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что завтра пройдут заседания подгрупп, предполагается, что они обсудят следующие темы:

политическая подгруппа - "План совместных шагов";

гуманитарная - открытие КПВВ, обмен пленными;

безопасности - соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК;

экономическая - выплата пенсий, социальной помощи.

Также сообщается, что 25 ноября пройдет общее заседание на уровне руководителей делегаций.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель. В частности, представитель так называемой "Луганской народной республики" Владислав Дейнего заявил, что этот вопрос согласует ТКГ.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович раскрыл ключевую идею плана "Б" по Донбассу. Это - введение миротворческого контингента, и украинская сторона фактически нашла способ обеспечить этот вариант.