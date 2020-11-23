Чергові переговори щодо Донбасу пройдуть завтра: що обговорять у ТКГ

Завтра, 24 листопада, стартують чергові переговори щодо Донбасу на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Переговори у форматі відеоконференцій триватимуть протягом двох днів.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що завтра пройдуть засідання підгруп, передбачається, що вони обговорять такі теми:

політична підгрупа - "План спільних кроків";

гуманітарна - відкриття КПВВ, обмін полоненими;

безпекова - дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК;

економічна - виплата пенсій, соціальної допомоги.

Також повідомляється, що 25 листопада пройде спільне засідання на рівні керівників делегацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів. Зокрема, представник так званої "Луганської народної республіки" Владислав Дейнего заявив, що це питання погодить ТКГ.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактної групій (ТКГ) Олексій Арестович розкрив ключову ідею плану "Б" по Донбасу. Це - введення миротворчого контингенту, і українська сторона фактично знайшла спосіб забезпечити цей варіант.