Новые европейские санкции против России опубликованы и вступили в силу

Новые европейские санкции против России уже опубликованы и вступили в силу. Они введены против должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.

Брюссель ввел ограничения в соответствии с новым режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека - это первое его применение в истории. Разработку этого режима инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предлагал назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального одновременно с Европейским союзом. В то же время предполагается, что американский список санкций будет более широким.

Навального был задержан после возвращения из Германии в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.