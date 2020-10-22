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Ничего общего с гриппом: названы три фазы развития коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.

Об этом она заявила на брифинге.

Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.

"Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание", - сказала она.

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Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:

1 этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чуствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращатся к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

2 этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших.

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