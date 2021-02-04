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Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцину от COVID, - Стефанишина

Автор: РБК-Украина

Несколько стран Европейского союза могут перепродать Украине вакцину от COVID. Но пока в правительстве не могут назвать эти страны.

Об этом в интервью tsn.ua рассказала вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, есть несколько стран ЕС, в том числе очень дружественная к Украине, которые согласились продать излишки.

"Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые, не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа к вакцинам. Речь идет о более 13 стран ЕС. Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - отметила Стефанишина.

Она также не уточнила, какая дружественная страна согласилась перепродать вакцину.

"Это конфиденциальная информация. В первую очередь, это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - добавила она.

Напомним, ранее в Pfizer рассказали, что переговоры о поставках вакцины для Украины идут хорошо.

Также там сообщили, что для транспортировки вакцины не нужны специальные условия.

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