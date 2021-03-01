Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы

Из-за отсутствия трети судей, граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов, отметил Зеленский.

"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - считает президент.

По его словам, систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.

"Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", - сообщил он.