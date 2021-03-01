Нехватка судей и доступ к правосудию: Зеленский назвал "болезни" судебной системы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.
Об этом президент заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".
Из-за отсутствия трети судей, граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов, отметил Зеленский.
"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - считает президент.
По его словам, систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.
"Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", - сообщил он.
Напомним, Рада пересмотрит судебную реформу после критики Владимира Зеленского.
Ранее президент назвал судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.